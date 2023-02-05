 تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية والبرية - بوابة الشروق
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تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية والبرية

تونس - أ ش أ
نشر في: الأحد 5 فبراير 2023 - 8:16 م | آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2023 - 8:16 م

أعلنت السلطات التونسية إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية والبرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي -في بيان اليوم الأحد- أن الوحدات البحرية بمناطق صفاقس و قرقنة بإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط 4 عمليات هجرة غير شرعية بسواحل مرجع النظر، وضبطت الوحدات العائمة 156 مجتازا.

وفي سياق آخر، أضاف أنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات وادي الرمل، والكاف، وحيدرة و تبرسق من إلقاء القبض على 96 شخصا بينهم 95 شخصا من جنسيات إفريقية وفرد تونسي الجنسية، بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود خلسة.

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.


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