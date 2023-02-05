 تأجيل إعادة محاكمة متهم في خلية داعش السلام الإرهابية لجلسة 5 مارس المقبل - بوابة الشروق
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تأجيل إعادة محاكمة متهم في خلية داعش السلام الإرهابية لجلسة 5 مارس المقبل

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 5 فبراير 2023 - 3:56 م | آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2023 - 3:56 م

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخر سبق الحكم عليه بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام" الإرهابية، لجلسة 5 مارس للشهود.

أسند للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

كما أسند للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات.

ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش في الخارج.


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