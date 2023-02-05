أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أهمية زيارة الوزير لعدد من المستشفيات بمحافظة الشرقية، موضحا أن الجولة تأتي في سياق السياسة الميدانية التي تبناها الدكتور خالد عبدالغفار؛ للمتابعة المباشرة؛ والاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن محافظة الشرقية تضم أكثر من 90 مستشفى تابع للوزارة بجهاتها المختلفة، بالإضافة للجامعة التي تحتوي على أكثر من 9 مستشفيات تابعة للصحة والسكان.

وأكد حسام عبدالغفار، أن مستشفيات المحافظة تحتوي على 7500 سرير من ضمنهم 1060 للعناية المركزة، بالإضافة لـ 355 سرير للاستقبال والطوارئ.

وأوضح أن المستشفيات تضم أكثر من 161 سيارة إسعاف، بالإضافة لـ 96 نقطة إسعاف ثابتة ومتحركة، لافتًا إلى أن 475 وحدة رعاية أساسية.

واستطرد: "وزير الصحة اطلع على الملفات الخاصة بالمرضى داخل المستشفيات التي تفقدها، وتابع معدلات تردد المرضى على الأقسام المختلفة، كما تفقد قسم العمليات بالمستشفيات، واطلع على معدل إجراء العمليات على مدار اليوم".

وأجرى اليوم السبت، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمركز طب أسرة، ووحدة إسعاف سعود بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، تمهيدًا لبدء العمل بهما، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».