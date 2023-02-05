البابا فرنسيس يعتزم زيارة منغوليا في الخريف والهند العام المقبل

قال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الأحد، لدى عودته من جنوب السودان، إنه يعتزم زيارة منغوليا في الخريف المقبل، وذلك عندما سُئل عن خطط سفره المرتقبة.

كما أكد البابا أنه يعتزم القيام برحلة إلى مرسيليا الواقعة في جنوب فرنسا في 23 سبتمبر المقبل.

وقال البابا إن "من المحتمل أن أسافر من مرسيليا جوا إلى منغوليا.. لكن هذا لم يتأكد بعد بشكل قاطع"، وعلاوة على ذلك، تم التأكيد رسميا على زيارة ليوم الشباب العالمي في لشبونة في مطلع أغسطس كرحلة لعام 2023.

وقال البابا إن الهند على أجندة رحلاته لعام 2024، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وجاءت تصريحاته في ختام رحلة إلى أفريقيا استغرقت ستة أيام، وهي أول رحلة دولية للبابا هذا العام، حيث زار خلالها الكونغو وجنوب السودان في الفترة من الحادي والثلاثين وحتى اليوم الاحد الموافق الخامس من فبراير الجاري.

وكانت هناك مخاوف بشأن خطط سفره، التي تم تأجيلها في بادئ الأمر بسبب حالة ركبته الخطيرة. وكان البابا جالسًا في غالبية لقاءاته وانتقل عموما من مكان إلى آخر على كرسي متحرك.

وعندما سئل عن حالته الصحية، قال: "الأعشاب لا تموت". وقال: "هذه الركبة تزعجني بالفعل، لكن هناك تحسنا بطيئا .، ثم سوف نرى".