بريطانيا: تسليح أوكرانيا أسرع طريق لتحقيق السلام

أكد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن المساعدة في تسليح أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد روسيا هو "أسرع طريق" لتحقيق السلام.

وأعرب كليفرلي - في تصريحات لوسائل إعلام مالطية، نقلتها قناة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد- عن سعادته بأن ألمانيا والولايات المتحدة انضمتا إلى بريطانيا في الموافقة على إرسال دبابات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن "منح الأوكرانيين الأدوات التي يحتاجون إليها لإنهاء المهمة هي أسرع طريق - والوحيد في الواقع - إلى السلام".

ولفتت القناة الإخبارية إلى أن تصريحات كليفرلي تأتي قبل زيارته المقررة إلى مالطا بعد غد الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تهمين الحرب الروسية الأوكرانية على المحادثات بين بريطانيا ومالطا