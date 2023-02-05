استمرار غياب نجم سموحة أمام المصري البورسعيدي

تلقى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة، ضربة قوية، بعدما تأكد غياب النيجيري صديق أوجولا، جناح الفريق، عن مباراة عن مباراة المصري البورسعيدي.

يأتي ذلك بسبب معاناته من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي في بطولة كأس مصر، وهو ما أبعده عن الفريق في مباراة سيراميكا وإنبى.

ويلتقي سموحة مع المصري، الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، بالجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

كان فريق سموحة حقق الفوز على فريق إنبى بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى، والتى كانت المباراة الأولى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى الذي تولى تدريب الفريق خلفًا لطارق العشرى، الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي.