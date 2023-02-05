هرعت قوات الإطفاء في جنوب تيرول شمال إيطاليا إلى حريق غابة واسع النطاق في مقصد مفضل لدى محبي التجوال.

وكتبت قوات الإطفاء على تويتر اليوم الأحد، أن النيران شبت بعد ظهر أمس السبت، في جبل مارلينج الواقع على مسافة كيلومترات قليلة من مدينة ميرانو، وذكرت أن المنطقة المتأثرة بالحريق تبلغ مساحتها قرابة 50 هكتارا.

وتسببت الرياح العاتية في عرقلة أعمال الإطفاء.

وذكرت تقارير إعلامية، أن ثلاثة أشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم، غير أن هذه التقارير أفادت استنادا إلى الحماية المدنية بعدم وجود خطر على السكان بسبب الحريق.

وقالت قوات الإطفاء إنها سحبت جزءا من قواتها خلال الليل، وأظهرت مقاطع فيديو كيف كانت ألسنة اللهب تضيء سماء الليل وكيف كانت تستعر في منحدر الجبل.

واستمرت أعمال الإطفاء قبل ظهر اليوم ودعمت مروحية مكافحة الحريق.

وكانت أعمدة الدخان لا تزال تتصاعد من منحدر الجبل حتى ظهر اليوم.

وتواجد نحو 200 فرد من قوات الإطفاء في مكان الحريق.