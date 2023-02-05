قطعة أثرية تثبت أن كفر الشيخ عاصمة الشمال لمصر القديمة

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أعلن متحف كفر الشيخ، عن وجود عتب يثبت أن مدينة بوتو بكفر الشيخ هي عاصمة الشمال لمصر القديمة، ويرجع تاريخه إلى العصر المتأخر عُثر عليه بمدينة بوتو (تل الفراعين حَاليًا) بمركز دسوق.

وأثبتت هذه القطعة أن مدينة بوتو بكفر الشيخ هي عاصمة الشمال لمصر القديمة، وارتبطت أيضًا بأسطورة الصراع بين الخير والشر.

كما أعلن المتحف عن فوز القطعة رقم 1 كقطعة شهر فبراير 2023، بأعلى نسبة تصويت، وهى عبارة عن تمثال الفرعون رمسيس الرابع جالس على العرش من الحجر الرملي.

جدير بالذكر أن المتحف يعلن شهريا عن قطعه أثرية موجودة به من خلال صفحته الشخصية بفيسبوك لتكون قطعة الشهر.

ويتم الإعلان عن القطعة الفائزة بعد الانتهاء من عملية التصويت شهريا.