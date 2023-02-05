إضراب في فرنسا على رفع سن التقاعد يسبب شلل بقطاع الكهرباء

تسبب إضراب ثانٍ على مستوى فرنسا في تعطيل إنتاج الكهرباء وحركة النقل العام والمدارس، في رد فعل على خطط الحكومة الرامية لرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا

وترغب النقابات، حسبما نقلت إذاعة مونت كارلو الدولية اليوم الأحد، التي حددت مواعيد لمسيرات احتجاجية في أنحاء فرنسا على مدار الأيام القادمة، في مواصلة الضغط على الحكومة وتأمل في أن يتكرر الإقبال الكبير على المشاركة الذي شهده الاحتجاج الأول في 19 يناير.

وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للنقابات المستقلة لموظفي الخدمة المدنية لوك فار: "هذا الإصلاح غير عادل وقاس.. رفع (سن التقاعد) إلى 64 يمثل تراجعا اجتماعيا".