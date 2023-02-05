مدبولي: نود الاستفادة من الخبرات الرومانية في مجال المشروعات الخضراء

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر تهتم بتطبيق استراتيجية الاستثمار في عدة فرص وتوفير الحوافز والضمانات لجلب مزيد من الاستثمارات.

وأضاف، خلال منتدى الأعمال المشترك المصري الروماني، أن مصر تنظر أيضا في استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال تشجيع الأفكار الابتكارية لضمان استدامة مصادر البلاد.

وأشار إلى أن حكومته تود الاستفادة من الخبرات الرومانية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الدولة أصدرت استراتيجية للتنمية المستدامة من خلال ورؤية 2030 وتهدف لإزالة الكربون في بعض الصناعات .

واختتم رئيس الوزراء حديثه بأن العالم يواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، وأن الدولة المصرية تواجه هذه التحديات بخطط للتغلب على هذه العقبات من أجل النمو.