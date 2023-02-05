مصر تحرز 5 ميداليات في منافسات الفرق بالبطولة العربية لاختراق الضاحية

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حققت منتخبات مصر 5 ميداليات في منافسات الفرق، للبطولة العربية الـ25 لاختراق الضاحية المقامة على مضمار استاد القاهرة، بواقع ميدالياتين فضيتين و3 ميداليات برونزية.

حقق الميدالية الفضية كل من، منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما لمنافسات مسافة 6 كم تحت 20 عام بعد منافسة شرسة مع منتخب المغرب صاحب المركز الأول.

وجاءت الفضية الثانية عن طريق منتخب الشباب تحت 20 عاما، في سباق مسافة 8 كم.

بينما فاز بالميدالية البرونزية منتخب الناشئات تحت 18 عاما في منافسات مسافة 4كم، ومنتخب الناشئين تحت 18 عاما في منافسات مسافة 6 كم، وأخيرا حقق منتخب السيدات برونزية سباق 8 كم.

وكان حفل افتتاح البطولة قد أقيم ظهر اليوم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى والدكتور حبيب ربعان رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى.

ويشارك في البطولة 13 دولة وهم "السعودية وعمان والبحرين والإمارات والعراق واليمن وسوريا وفلسطين من قارة آسيا، وتونس والمغرب والجزائر والسودان والصومال من قارة إفريقيا بجانب مشاركة مصر.