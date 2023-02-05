 اللواء سامح قته رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية - بوابة الشروق
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اللواء سامح قته رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية


نشر في: الأحد 5 فبراير 2023 - 5:24 م | آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2023 - 5:28 م

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه اليوم الأحد، على تعيين اللواء سامح قته، العضو المنتدب ورئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية.


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