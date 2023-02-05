اللواء سامح قته رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية

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أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه اليوم الأحد، على تعيين اللواء سامح قته، العضو المنتدب ورئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية.