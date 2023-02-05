اللواء سامح قته رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه اليوم الأحد، على تعيين اللواء سامح قته، العضو المنتدب ورئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية.