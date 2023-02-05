شاب يلحق بشقيقه وصديقهما بعد 28 يوما من وفاتهما في حادث مروع أعلى كوبري شرويدة بالشرقية

توفى الشاب نور محمد الشرقاوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ متأثرًا بإصابته في حادث مروع وقع قبل 28 يومًا وأودى بحياة شقيقه وصديقهما إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بسيارة ملاكي يستقلونها أعلى كوبري شرويدة في نطاق قسم شرطة ثانٍ الزقازيق بمحافظة الشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكي، وذلك أعلى كوبري شرويدة في نطاق قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.



بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية مصرع كلٍ من: كريم محمد فتحي الشرقاوي، 19 سنة، وصديقه زياد أحمد عبداللطيف خضر، 19 سنة، من مدينة الزقازيق، فيما أصيب شقيق الثاني نور، 16 سنة، بكسر بالجمجمة ودخل في حالة غيبوبة كاملة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة قبل أن يفارق الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد متأثرًا بإصابته.



واتشحت مدينة الزقازيق بالسواد حزنًا على وفاة الشباي، وعم الحزن كذلك الوسط التعليمي كون المتوفى الثاني هو نجل السيدة نجلاء الفحام، مديرة الإدارة التعليمية في مدينة القنايات.