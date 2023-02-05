ناشد رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر الاتحاد الأوروبي، ضرورة التكاتف مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل النزاع الحالي بين واشنطن وبكين بشأن منطاد التجسس الصيني المشتبه فيه فوق أراض أمريكية.



وقال فيبر لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها على الإنترنت اليوم الأحد، إن إجراءات التجسس الجديدة الواضحة من جانب الصين تجاه الولايات المتحدة الأمريكية تثير القلق.



وأضاف، أن سلوك القيادة الصينية تجاه الدول الغربية، أصبح أكثر عدوانية بشكل واضح، وشدد على ضرورة أن يحشد العالم الحر قواه حاليا في منافسة النظام مع الصين.



وتابع فيبر الذي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا: "حدوث تحالف وثيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين أمر لا غنى عنه، هذه هي الطريقة الوحيدة لمقاومة العمالقة الذين تزداد عدوانيتهم في آسيا".



وشدد زعيم حزب الشعب الأوروبي، على ضرورة أن يدرك الاتحاد الأوروبي أن لديه مسؤولية في آسيا، وأكد أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق بصفة خاصة على استراتيجية مشتركة تجاه الصين، قائلا: "يجب ألا نترك أصدقاءنا الأمريكيين بمفردهم مع شركائهم هناك".



يذكر أن الجيش الأمريكي أسقط أمس السبت، منطاد مراقبة صينيا، كان يحلق فوق الولايات المتحدة لعدة أيام، واتهمت واشنطن الصين بالتجسس باستخدام المنطاد، كما احتجت بكين اليوم الأحد، على رد الفعل ورفضت الاتهامات مرة أخرى.