استمرار رفع درجة الاستعدادات لسوء الأحوال الجوية بالإسكندرية

استمرت تداعيات الطقس السيئ الذي شهدته محافظة الإسكندرية، منذ الاثنين الماضي وحتى اليوم الأحد، مصاحبا بانخفاض في درجات الحرارة لحد الصقيع، ونشاط في الرياح وارتفاع في الأمواج تصل إلى 3 أمتار دون أمطار.



وأشار تقرير صادر عن غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي بالإسكندرىة إلى أنه، من المتوقع أن يستمر نشاط للرياح واضطراب الملاحة البحرية وسرعة الرياح وسقوط أمطار خفيفة.



وصرح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرىة، بأنه تفقد تمركزات السيارات بميدان فيكتور عمانوييل، والجمرك، وأمام كلية الفنون الجميلة، للتأكيد من جاهزيتها، كما تابع أعمال تنظيف وتطهير الشنايش وأغطية الصرف الصحي خاصة غرب المدينة، معلنا استمرار انعقاد غرفة الأمطار، مشيرا إلى تواجد سيارات الطوارىء والبدلات في المناطق الساخنة غرب المدينة في أماكنها تحسبا لسقوط الأمطار.



وأعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى للتصدي لموجة الطقس السيء، مكلفا رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.