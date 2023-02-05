أسوان يفوز على الداخلية في مباراة ركلات الجزاء

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حقق فريق أسوان فوزا غاليًا عصر اليوم الأحد على فريق الداخلية بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري الممتاز.

واستعاد أسوان نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز بعد غياب دام لـ5 مباريات ماضية بتعادل في 4 وخسارة مباراة واحدة.

سجل هدفى أسوان أحمد خالد ومحمد حمدى زكى "من ركلة جزاء" فى الدقيقتين 1 و41، بينما أحرز هدف الداخلية سمير فكرى فى الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة جاء ترتيب الفريقين بجدول فرق الدوري العام أسوان في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 13 نقطة في المركز الـ17.