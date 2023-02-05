تركيا: لا دليل على وجود خطط لشن هجوم إرهابي وشيك ضد القنصليات في إسطنبول

قالت تركيا إنها لم تجد أي دليل على وجود خطط لشن هجوم إرهابي وشيك ضد القنصليات الأجنبية أو الكنائس أو المعابد اليهودية في إسطنبول بعد اعتقال العديد من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المشتبه بهم أمس السبت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاعتقالات تاتي بعد أن أصدرت قنصليات تسع دول، من بينها الولايات المتحدة، تحذيرات بشأن مؤامرة ضد أهداف غربية في أكبر مدينة في تركيا، مما دفع بعض القنصليات إلى الإغلاق المؤقت.

وقالت السلطات التركية إنها اعتقلت 15 شخصا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بزعم أنهم يخططون لشن هجوم ضد قنصليتي السويد وهولندا وكذلك أماكن عبادة لغير المسلمين.

وذكر بيان مكتوب أصدره قائد شرطة اسطنبول أنه مع ذلك، لم تجد الشرطة أي مؤشر على وجود "تهديد ملموس" ضد تلك الأهداف.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن الدول الغربية التي أغلقت قنصلياتها مؤقتا في تركيا أو أصدرت تحذيرا من تهديد إرهابي فعلت ذلك عمدا، حسبما ذكرت.

وتشمل هذه الدول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا والسويد وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا.

وذكر تشاووش أوغلو أن بعض القنصليات شجعت الأخرى على الإغلاق.وأضاف ان الدول لم تشارك المعلومات الاستخباراتية عن مصدر التهديد.

واستدعت وزارة الخارجية التركية، الخميس الماضي، سفراء الدول التسع، ومن بينها تلك الدول التي أغلقت قنصلياتها في تركيا بسبب تهديدات إرهابية، حسبما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وذكرت قناة "تي آر تي" الحكومية أن عمليات الإغلاق جاءت بعد تحذير أمني من الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت التحذيرات كذلك من ألمانيا والسويد وبريطانيا وسويسرا من زيادة خطر التعرض لهجمات في تركيا بعد اندلاع التوترات مع بعض الدول الأوروبية على خلفية احتجاجات اعتبرتها أنقرة معادية للإسلام أو معادية للأتراك.