البحرين تتسلم رسميا رئاسة منظمة التعاون الرقمي في الدورة الحالية 2023

تسلمت البحرين رئاسة منظمة التعاون الرقمي في دورتها الحالية 2023 وذلك بإجماع كل الدول الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد، بمشاركة وزراء الاتصالات للدول الأعضاء.

وشهد الاجتماع إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تجسير الفجوة الاقتصادية الرقمية وضمان استفادة الدول الأعضاء من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تعزيز جوانب التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ومختلف المؤسسات بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وبهذه المناسبة، أعرب وزير المواصلات والاتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي عن سعادته بتسلم بلاده رئاسة الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في الدورة 2023، بما يعكس ثقة الدول الأعضاء في إمكانيات البحرين وقدرتها على لعب دور هام في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها المنظمة، مؤكدا دعم بلاده لجهود كل الدول الأعضاء والعمل على التنسيق للدفع بعجلة الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص حقيقية قائمة على الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.