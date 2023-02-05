أكد محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي أن النادي يتعامل باحترام شديد مع كل عناصر لعبة كرة القدم، مُشيرًا إلى أحمر يمثل القدوة والمثل، ويرد على البذاءات بالعمل والنجاح.

وقال الجارحي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بخصوص رسائلكم عن هجوم سليط اللسان على شخصي وعلى المهندس خالد مرتجي.. ما أسهل البذاءة والتجاوز في حق الغير، ولكننا أبدًا لا نتدنى إلى مستواك وأسلوبك، ودائمًا نرد بالعمل والنجاح".

وأضاف: "حققنا السوبر المصري، ونتصدر بطولة الدوري، ووصلنا إلى نهائي كأس مصر والآن في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ونواصل تشريف مصر والكرة المصرية للسنة الثالثة على التوالي في كأس العالم للأندية".

وتابع: "نحن لا نهين لاعبينا ولا ندّعي عليهم تعاطي المخدرات، بل نحترمهم ونكرمهم على إنجازاتهم، ولا نهين ونقيل المدير الفني «خميس وجمعة»، بل نحترم مدربنا ونقدره ونلبي طلباته، ولا نهين رموزنا بل نمنحهم دائمًا التكريم الذي يستحقونه ونقدرهم ونحترم تاريخهم".

وأكمل: "نحترم ونتحمل مسئوليتنا تجاه النشء والجيل الذي يشاهدنا ويشجع الأهلي ونقدم له القدوة والمثل، كما أننا تصدقنا بجزء من عرضنا ضريبة للعمل العام من أجل النادي الأهلي ومن أجل بلدنا".

وأردف: "لكن.. ألا يرى وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس الأعلى للإعلام أن تجاوزاته أصبحت مسيئة لسمعة مصر في الخارج وأمام العالم في الوقت الذي يكون الأهلي فيه سفيرًا لمصر ويرفع اسمها عاليا في المحافل الدولية؟؟ إلى متى!!؟".