إصابات خطيرة لامرأة جراء حريق داخل دار رعاية في برلين

أصيبت امرأة بإصابات بالغة، جراء نشوب حريق في دار رعاية بمنطقة برلين-هاكنفلده في العاصمة الألمانية برلين.

وأخرجت هيئة التمريض العديد من المرضى الآخرين سريعا إلى خارج الدار.

وقال متحدث باسم قوات الإطفاء اليوم الأحد، إن القوات أنقذت 8 أشخاص كانوا في المبنى وأطفأت الحريق.

وأضاف المتحدث، أنه من المحتمل أن تضطر القوات إلى نقل أشخاص آخرين إلى المستشفيات بعد إصابتهم بإصابات طفيفة، لكنه لم يذكر عددا معينا.

وكان الحريق اندلع في حجرة مريض بالطابق الأول من الدار وهرعت قوات الإطفاء إلى مكان الحريق بعد وقت قليل من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، وصرح المتحدث بأن 100 فرد شاركوا في العملية.