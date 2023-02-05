قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن تثبيت سعر الفائدة (القرار الذي اتخذه البنك المركزي في اجتماعه الأخير) هو أحد مظاهر الاستقرار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن قرار تغيير (رفع) سعر الفائدة يكون في حالة وجود مستجدات غير إيجابية سواء في الداخل أو الخارج.

وأشار إلى أن التفاؤل بالمرحلة المقبلة في وضع الاقتصاد أمر ضروري، معقبا: «بلد بلا تفاؤل لن تشهد أي نوع من أنواع التقدم.. التفاؤل أمر مطلوب ويجب أن نساعد المواطنين من أجل يتفاءلوا بالمستقبل».

غير أنه شدد على أن التفاؤل بالمستقبل ليس من الكلام وحسب، لكن الأمر يستند إلى برامج واضحة المعالم، تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي المنشود.

ورأى الببلاوي، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يؤدي دوره على أفضل ما يكون، إلا أن هذا لا يمنع أن الدولة تشهد أوضاعا صعبة من جراء التغيرات الكبيرة التي طرأت على مستوى العالم.

واعتبر أن حالة القلق التي تنتاب المواطنين (على خلفية الأزمة الاقتصادية) لا ترجع إلى أن رئاسة الحكومة في يد غير صالحة، لكن السبب في هذه الحالة أن ظروف العالم أجمع تشهد حالة من الارتباك.

ونوه بأن مصر ليست من معزل عن العالم الذي يشهد الصعوبات، لكن هناك إرادة واضحة ترسم صورة أفضل عن المستقبل، مستبعدا وجود أي شبهة في سلامة الحكومة الحالية وما تؤديه من عمل.

وشدد على أهمية إطلاع المواطنين بالمستجدات على مدار الوقت من قبل من وصفهم بـ"أولياء الأمر" منعا لإخضاع المواطنين للشائعات والمعلومات غير المنضبطة.