 ضبط هارب من أحكام قضائية بغرامات قيمتها 77 مليون جنيه في الزيتون - بوابة الشروق
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ضبط هارب من أحكام قضائية بغرامات قيمتها 77 مليون جنيه في الزيتون

نهاد القادوم
نشر في: الأحد 5 فبراير 2023 - 12:44 م | آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2023 - 12:44 م
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط شخص هارب من أحكام قضائية وغرامات بلغت 77 مليون جنيه بمنطقة الزيتون.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطاراً من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة يفيد بتمكن المقدم مصطفى محروس رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من ضبط "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم"، والمحكوم عليه في 18 حُكماً بإجمالى مدد حبس بلغت 10 سنوات وغرامة مالية 77 مليون جنيه.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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