 انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 29 ألفا و833 - بوابة الشروق
الأحد 5 فبراير 2023 2:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 29 ألفا و833

د ب أ
نشر في: الأحد 5 فبراير 2023 - 12:55 ص | آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2023 - 12:55 ص

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا، انخفض إلى 29 ألفا و833 سريرا في 3 فبراير، مقارنة بـ 30 ألفا و509 أسرة في اليوم السابق له.

وانخفض معدل نقل المرضى إلى المستشفيات إلى 3ر4% من 4ر4%، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية ديلاوير أعلى نسبة إشغال لأسرة مرضى كوفيد-19 بنسبة 4ر10% تلتها ولاية نورث كارولينا بنسبة 2ر9%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 ،وهو 2859 سريرا، تلتها نيويورك بـ 2831 سريرا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك