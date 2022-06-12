أوكرانيا: جامعة في خاركيف تتعرض لقصف صاروخي روسي

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ذكرت السلطات الأوكرانية اليوم الأحد، أن قصفا روسيا استهدف مبنى جامعي في مدينة خاركيف الواقعة في شرق البلاد، ما تسبب في إحداث أضرار هائلة.

وأعلن مكتب الادعاء في خاركيف، أن أحد الحراس أصيب، مضيفا أن أربعة أشخاص أصيبوا عندما أصاب صاروخًا آخر، مبنى سكني قريبا.

ونشر محققون، صورا أظهرت فيما يبدو حجم الأضرار التي لحقت بالجامعة.

وقالوا إنه تم فتح قضية من قضايا جرائم الحرب، ووفقا للبيان، لم تكن هناك منشآت عسكرية في الجوار.

وفي خيرسون بجنوب البلاد، أبلغت السلطات أيضا عن شن قصف جديد من الجانب الروسي.

وشبت نيران في مبنى مدرسي، لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح.

كما تم الإبلاغ عن قصف روسي في منطقتي سومي ودونيتسك.

وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، أعلنت في سبتمبر الماضي توثيق "جرائم حرب" روسية مختلفة في أوكرانيا.

من جانبها قالت السلطات الأوكرانية، إنه تم تسجيل نحو 20 ألف جريمة حرب منذ بدء الحرب الروسية.