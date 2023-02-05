تونس توقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتمويل مبادرات استعادة النظام البيئي للواحات

وقعت الجمعية التونسية للطاقة والمياه والبيئة، اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتمويل مبادرات استعادة النظام البيئي للواحات من طرف الاتحاد.



وأوضح رئيس الجمعية التونسية للطاقة والمياه والبيئة، علي بن حميدان، أن تنفيذ المشروع سيتم بمبادرة من الجمعية في ولاية قبلي على مدى 18 شهرا، وذلك بالشراكة مع الادارات ذات الصلة وذلك وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد.



وأشار إلى أن الهدف من المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 97 ألف دينار بتمويل من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، تكمن في الحد من الاستعمال المفرط للمبيدات الحشرية والتشجيع على المقاومة البيولوجية من أجل المحافظة على النظام البيئي في الواحات.