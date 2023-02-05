الرئيس السابق للاستخبارات الداخلية الألمانية يفوت مهلة الخروج الطوعي من الحزب المسيحي

أعلن متحدث باسم الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا اليوم الأحد أن الرئيس السابق لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، هانز جيورج ماسن فوت المهلة التي جرى منحها له للخروج طواعية من الحزب.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " المكتب الفيدرالي للحزب المسيحي لم يرد إليه إعلان خروج من السيد الدكتور ماسن".

وفي سياق متصل، قال الأمين العام للحزب المسيحي في ولاية تورينجن:" لم نتلق رد فعل من السيد ماسن".

وأضاف المتحدث باسم الحزب الاتحادي " بالنسبة للحالة التي يبدو أنها حدثت الآن وهي عدم مغادرة السيد الدكتور ماسن للحزب في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخامس من فبراير" فإن رئاسة الحزب قدمت طلبا لدى الرئاسة التنفيذية بالبدء في إجراءات استبعاد ماسن من الحزب وسحب حقوق العضوية منه بأثر فوري.

ونوه المتحدث إلى أن ماسن لديه الفرصة لكي يبعث برد كتابي في الفترة السابقة للجلسة المزمع عقدها في الثالث عشر من الشهر الجاري للرئاسة التنفيذية للحزب، وقال إن ماسن تم إخطاره يوم الأربعاء الماضي عن طريق خطاب وعن طريق البريد الإلكتروني بأنه لديه فرصة حتى يوم الخميس المقبل للإدلاء بأقواله كتابة.

كانت رئاسة حزب المستشارة السابقة انجيلا ميركل المسيحي منحت ماسن (60 عاما) مهلة حتى ظهر اليوم للخروج طواعية من الحزب.

وفي مقابلة إعلامية تحدث ماسن (60 عاما) عن "عقيدة عنصرية" للاشتراكيين والخضر.

وكان المؤرخ ومدير نصب بوخنفالد ينس-كريستيان فاجنر اتهم ماسن في أعقاب ذلك ب"النكوص على الذنب التقليدي لليمين المتطرف" والتقليل من خطورة الهولوكوست.