استمرار الحملات الرقابية على أسواق كفر الشيخ

شنت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، حملات على الأسواق والمحال التجارية؛ لمتابعة إعلان الأسعار، والتصدي لمحاولات حجب السلع، فضلاً عن تواصل أجهزة الدولة جهودها للسيطرة على الأسواق، وتحرير محاضر ضد المخالفين.



وبدوره، أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أنه لن يسمح بالتهاون مع أي تجاوزات في الأسواق ومحلات بيع أنواع السلع، لاستغلال المواطن، والعمل جاهدا لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين.



وكشف عن تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، وأنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.



وتابع اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، للوقوف آلية الشراء والبيع، ومنع التلاعب بالأسعار، والتأكيد على أهمية إعلان قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير في أسعار السلع المعروضة بين محل وآخر.



وأسفرت الحملات عن تحرير ٧ محاضر، متنوعة لعدم إعلان الأسعار، والتفاوت فيها، مع عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، والسلامة المهنية.



وأشرف غريب أحمد عارف رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على الحملة التموينية بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة التموين والإدارة الصحية، والتي أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة، منهم 3 محاضر بيئة، ومحضر تموين، و3 محاضر لعدم إعلان الأسعار، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وتابع اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات على الأسواق بقرى دسوق، شباس الملح وتوابعها، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة.