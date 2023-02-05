الوكالة الدولية للطاقة: هناك دلائل على عودة الاقتصاد الصيني للتعافي بصورة قوية

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة إنه من الممكن أن يكون الاقتصاد الصيني مستعدا لعودة قوية لحالته الطبيعية بقدر أكبر من المتوقع، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على النفط والغاز الطبيعي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد عن فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، في مقابلة أجريت معه، إن هناك بعض "المؤشرات الأولية" من جانب الصين التي تشير إلى أن النمو سوف يزداد بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، وسيحقق نحو نصف الزيادة المتوقعة البالغة مليوني برميل يوميا من حيث الطلب العالمي على النفط هذا العام.

وقال بيرول في بنجالورو، قبيل انعقاد منتدى "أسبوع الطاقة الهندي" الذي سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام، والذي من المقرر أن يتم انطلاقه غدا الاثنين في بنجالورو: "قد يكون هذا أقوى إذا نما الاقتصاد الصيني أقوى مما نعتقد.. وسوف يزداد الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي المسال."