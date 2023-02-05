716 لاعبا يشاركون ببطولة مصر الدولية السابعة للتايكوندو

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أغلق باب التسجيل للمشاركة في بطولات مصر الدولية وكأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو وبطولة مصر الدولية بمشاركة 35 دولة بعدد 716 لاعب ولاعبة الذي من المقرر إقامتهم بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 11 حتى 18 فبراير الجاري.

وينظم الاتحاد المصري للتايكوندو بطولة مصر الدولية السابعة G1 خلال الفترة من 11 حتى 15 فبراير الجاري بمشاركة 35 دولة بعدد 716 لاعب ولاعبة.

بينما تقام بطولة كأس رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو G2 يومي 17 و18 فبراير بمشاركة 35 دولة بعدد 242 لاعب ولاعبة.

ويقام خلال البطولة النسخة الأولى لبطولة مصر الدولية للبارا تايكوندو يوم 16 فبراير بمشاركة 13 دولة بعدد 41 لاعب ولاعبة حتى الأن حيث يغلق باب التسجيل فيها يوم 10 فبراير.

وكان مجلس إدارة اتحاد التايكوندو المصري برئاسة المستشار محمد مصطفى قد مد فترة التسجيل حتى يوم 4 فبراير بناء على طلب بعض الدول التي طلبت المشاركة في البطولة.

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