إنبي يهزم سيراميكا في الدوري

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حقق فريق إنبي فوزا غاليا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري الممتاز.

وسجل أحمد يوسف الهدف الأول لفريق إنبي في الدقيقة الثانية، بعدما استغل الكرة العرضية لداخل منطفة الجزاء ليحولها لداخل شباك نادي سيراميكا.

وقبل نهاية المباراة بلحظات وتحديدا عند الدقيقة 97 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه صاحب الهدف الوحيد في اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 18 نقطة بالمركز الحاد عشر.