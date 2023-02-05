 إصابات خطيرة لامرأة إثر حريق شب بدار رعاية في برلين - بوابة الشروق
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إصابات خطيرة لامرأة إثر حريق شب بدار رعاية في برلين

الشرطة الالمانية
الشرطة الالمانية
د ب أ
نشر في: الأحد 5 فبراير 2023 - 4:56 م | آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2023 - 4:56 م
وقعت إصابة خطيرة لامرأة، جراء نشوب حريق في دار رعاية في منطقة برلين-هاكنفلده، في العاصمة الألمانية برلين.

وقامت هيئة التمريض بإخراج العديد من المرضى الآخرين سريعا إلى خارج الدار.

وقال متحدث باسم قوات الإطفاء، اليوم الأحد، إن القوات أنقذت 8 أشخاص كانوا في المبنى، وأطفأت الحريق، كما شارك 100 فرد في عملية الإنقاذ، مضيفا أنه من المحتمل أن تضطر القوات إلى نقل أشخاص آخرين إلى المستشفيات بعد إصابتهم بإصابات طفيفة، لكنه لم يذكر عددا معينا.

كان الحريق، قد اندلع في حجرة مريض في الطابق الأول من الدار، وهرعت قوات الإطفاء إلى مكان الحريق بعد وقت قليل من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم.

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