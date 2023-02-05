وكالة أمريكية تختار شركتين لتصميم نموذج طائرة نقل بحري عملاقة على غرار C-17

أعلنت "وكالة مشروعات البحوث الدفاعية المتطورة" DARPA الأمريكية أن اختيارها وقع على شركتين لتصميم طائرة نقل بحرية عملاقة تجريبية قادرة على نقل حمولات ضخمة من العتاد عبر البحار.

وقالت الوكالة الدفاعية الأمريكية ـ في بيان ـ إن شركتي "جنرال أتوميكس"، و"أورورا لعلوم الطيران"، التابعة لشركة "بوينج"، سوف تتوليان مهمة تطوير تصميماتهما لطائرة النقل البحري العملاقة في إطار برنامج طائرة البحر المتحركة التابع للوكالة.

وبينت مجلة "ديفينس نيوز" الأميركية أن وكالة "DARPA " أبدت رغبتها في أن تتمتع الطائرة البحرية بمدى طويل، وذات تكاليف منخفضة، وأن يضاهي حجمها طائرة النقل الأمريكية العملاقة C-17 Globemaster ، التي تصل حمولتها إلى أكثر من 170 ألف باوند، وتشمل ما وزنه 69 طناً من دبابات قتال ميدانية "إم1 ابرامز"، أو عربات مصفحة، أو شاحنات، أو مقطورات، كما أنها قادرة على نقل 102 عنصر مقاتل من سلاح المظلات وعتادهم، أو 54 نقالة جرحى ومصابين.

كما طلبت الوكالة أن يكون لدى الطائرة البحرية قدرات الإقلاع والهبوط في البحار المضطربة والهائجة في الحالة 4، التي ترتفع فيها الأمواج إلى نحو ثمانية أقدام، وفي ظل الحالة 5 للبحار المضطربة، يكون من المنتظر أن تقدم الطائرة الدعم والمساندة للعمليات البحرية، ولاسيما أن الأمواج في تلك الحالة تصل إلى 13 قدماً، وهو الأمر الذي يهدد قدرات سلاح البحرية على القيام بمهام إعادة الإمداد والتزويد في البحر بين سفن الإمداد والقطع الحربية.

وقالت الوكالة إنها تنتظر من الطائرة البحرية العملاقة الجديدة أن تكون قادرة على تمديد قدرتها على التحليق بالقرب من سطح البحر لمسافات طويلة ولمدة زمنية أطول.