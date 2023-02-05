المرشد الإيراني يصدر قرارا بالعفو عن بعض الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة

وافق المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي، اليوم الأحد، على التماس رئيس السلطة القضائية، بالعفو وتخفيض العقوبة لعشرات الآلاف من المتهمين والمدانين في أحداث الشغب الأخيرة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الانباء الإيرانية «فارس»، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.

وشهدت أحياء مختلفة من العاصمة الإيرانية طهران، ومدن أخرى في شرق البلاد وغربها وجنوبها، هتافات ليلية أمس السبت، رفضا للنظام والمرشد علي خامنئي.

ومن بين المناطق التي شهدت زخما احتجاجيا، مساء أمس السبت: بيروزي، ونارمك، وطهرانبارس، في الشرق، وصادقية، وشهرآرا، وبلدة باقري، في الغرب، وشهر برند، جنوب غربي العاصمة، بالإضافة إلى مناطق في مدن كرج، وشيراز، وسنندج، وبندر عباس.

واعترف عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد رضا باهنر، بأن احتجاجات عام 2022 كانت «أوسع وأعمق» مقارنة بالاحتجاجات السابقة، واصفاً تماسك المجتمع الدولي في مواجهة هذه الاحتجاجات بأنه «غير مسبوق».

وفي مقابلة متلفزة، أمس السبت، وصف المسؤول الإيراني الاحتجاجات بـ«أعمال الشغب»، معقبًا: «رغم أنه يبدو أنها بدأت تنتهي، إلا أن إحدى نقاط ضعفنا هي أنه عندما تهدأ الاضطرابات، نعتقد أن المشكلة تم حلها، في الوقت الذي توقفت فيه مؤقتًا».

وأكد باهنر أن مقتل مهسا أميني «لم يكن السبب الرئيسي للأحداث الأخيرة»، مضيفا أن «هناك بعض الاستياء وعدم الكفاءة في مجال الاقتصاد والسياسة، وحتى الثقافة والدبلوماسية داخل البلاد».