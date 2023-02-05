ماكرون يقدم تنازلا آخر بشأن خطط زيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما

ربما تقدم حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون تنازلا آخر بشأن خطط رفع سن التقاعد في فرنسا من 62 عاما إلى 64 عاما، سعيا لتأمين أغلبية برلمانية، وسط رد فعل شعبي واسع النطاق.

وتدرس الحكومة الفرنسية استثناء آخر، بحيث يتمكن مزيد من المواطنين من التقاعد، قبل أن يكملوا 64 عاما، طبقا لما ذكرته رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، في مقابلة مع صحيفة "جي.دي.دي" اليوم الأحد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وتبدأ مداولات حول الاقتراح، غدا الاثنين، في الجمعية الوطنية وتعتزم النقابات تنظيم إضرابات واحتجاجات جديدة بعد غد الثلاثاء.