الرئاسة الجزائرية: الطاقة الكهرونووية على مائدة اجتماع الرئيس مع الحكومة

يبحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، مع أعضاء حكومته عددًا من المسائل تخص الطاقة الكهرونووية (الطاقة التي تنطلق أثناء انشطار أو اندماج الذرة) في بلاده.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية -في بيان- أن الرئيس تبون يترأس اجتماعًا مع أعضاء الحكومة لبحث الطاقة الكهرونووية وأوضاع اقتصاد المعرفة ونظام التدريب الجامعي وتحديثه.

وبحسب البيان، سيناقش هذا الاجتماع مشروع قانون حول الصناعة السينمائية وكذلك حصيلة تنفيذ عملية الإحصاء العام للسكان.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يجتمع، أسبوعيًا، مع أعضاء الحكومة لبحث عدد من المسائل، التي تطرأ على الساحة المحلية، ومناقشة خطط عمل الحكومة إزاء تسيير الحياة اليومية للمواطنين.