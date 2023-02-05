عضو اللجنة المنظمة: إقبال جماهيري كبير على تذاكر الأهلي وريال مدريد

كشف حسن الفيلالي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي لكرة القدم، وعضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، عن وجود إقبال جماهيري كبير على حضور مباريات البطولة وخاصة التي يكون الأهلي طرفًا فيها.

الأهلي حقق الفوز مساء أمس، السبت، على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب منافسات ربع النهائي من البطولة العالمية، ليتأهل لنصف النهائي في مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وقال حسن الفيلالي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «الأهلي يقدم أداءً مميزًا وثابتًا حتى الآن في بلده الثاني المغرب، وقد شرف الكرة العربية ومصر عقب تحقيق هذا الإنجاز الذي عوّد جماهيره دائما عليه».

وأضاف: «هناك إقبال جماهيري مكثف على تذاكر حضور مباراة الأهلي وريال مدريد المقبلة، وذلك منذ أن تأكد وصول الفريق الأحمر إلى هذا الدور عقب فوزه على سياتل الأمريكي».

وأتم: «البطولة تسجل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث حضر في مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي 50 ألف مشجع، بينما شهدت مباراة الوداد المغربي والهلال السعودي حضور 45 ألف مشجع».