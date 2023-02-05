كيمانول السعودية توقع اتفاقية لإنشاء شركة لإنتاج المواد الكيميائية المتخصصة

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول السعودية "كيمانول"، اليوم الأحد، آخر التطورات بخصوص مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعَّة مع الشركة العالمية للصناعات التحويلية (جي دي أي)؛ لتوريد الميثانول واستكشاف الفرص المستقبلية في مجال المنتجات البتروكيميائية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة العالمية للصناعات التحويلية، بهدف إنشاء شركة وطنية لإنتاج المواد الكيميائية المتخصصة وعلى رأسها منتج ميثيل ثنائي إيثانول الأمين، والكاولين كلوريد، وثنائي كبريتيد ثنائي الميثيل، وكبريتات ثنائي الميثيل، ومشتقات الكلورين، وبولي ألفا أوفلينات، والمذيبات العطرية.

وأشارت إلى أنه ستكون حصة كيمانول في هذه الشركة الجديدة التي سيكون مقرها مدينة الجبيل الصناعية 60% مقابل 40% للشركة العالمية للصناعات التحويلية.

وأوضحت أنها تستهدف من خلال هذه الشركة أن تصبح واحدة من أكبر مُصنِّعي المنتجات البتروكيميائية المتخصصة في المنطقة خاصة، وأن جميع المنتجات التي تستهدفها الشركة ستكون الأولى من نوعها في المنطقة.

وأكدت الشركة أنه ستستخدم هذه المنتجات في العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية مثل صناعة النفط والغاز، والأدوية، والأسمدة الزراعية، ومواد البناء، وإنتاج مدخلات الوقود، واستخلاص الغازات المضرة للبيئة، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه، وإعادة تدويرالمحفزات، وإنتاج مواد الطلاء.

وقالت إنه سوف يتم تحديد الأثر المالي لهذه الشركة ومشروعاتها حين الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالمشاريع الجديدة وانتهاء الاتفاقيات ذات العلاقة، وإنه سيتم الإعلان لاحقًا عن أية مستجدات أو تطورات في هذا الصدد.