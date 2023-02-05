وزير الطاقة السعودي: المملكة ستظل حذرة بشأن زيادة إنتاج النفط

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة ستظل حذرة بشأن زيادة إنتاج النفط، حتى في ظل ما يقوله العديد من المحللين البارزين بأن ارتفاع الطلب سوف يؤدي قريبا إلى ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، عن وزير الطاقة السعودي، قوله أمس السبت في الرياض، متحدثا إلى خبير الطاقة العالمي، دانيال يرجين، إنه قد تم إثبات صحة قرار مجموعة أوبك بلس، الذي أصدرته في أكتوبر الماضي بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا.

وكانت هذه الخطوة قد أثارت تداعيات مع الولايات المتحدة، التي قالت إن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى قدر أعلى من إمدادات الخام، رغم أن تراجع التوترات منذ ذلك الحين.