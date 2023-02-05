الخليج الإماراتية: أبوظبي تسعى لخفض الانبعاثات الكربونية

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية، أن أبوظبي تسعى لخفض الانبعاثات الكربونية عبر التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات والخطط الرامية إلى مكافحة التغيرات المناخية، وصولاً إلى حصولها على شرف استضافة «COP28».

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " البيئة والمناخ المستدام" - أن الإمارات كانت أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصادق على «اتفاق باريس»، من خلال مشاريع الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستثمار في الطاقة النظيفة، وطرح الأفكار والرؤى التي تحوّل تحديات البيئة والمناخ إلى فرص للنمو والازدهار المستدام.

وأشارت إلى أن اليوم الوطني للبيئة يعد فرصة أخرى تؤكد فيها الإمارات جاهزيتها للانخراط الفعّال في العمل الدولي من أجل بيئة سليمة، تحفظ حقوق الأجيال المقبلة في حياة آمنة بعيداً عن التهديدات البيئية والكوارث الطبيعية.