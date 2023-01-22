براءة محامين مطروح من تهمة التعدي على موظفي محكمة الجنايات بعد إخلاء سبيلهم

حكمت محكمة جنح مستأنف مطروح، برئاسة المستشار أحمد الميدان، اليوم الأحد، ببراءة المحامين الـ6، الذين كان موجه لهم الاتهام بالتعدي على 3 موظفين عموميين بمحكمة جنايات مطروح أثناء عملهم بالمحكمة، وإتلاف ممتلكات عامة، وممارسة البلطجة، وذلك في القضية المقيدة برقم 444 لسنة 2023 جنح مطروح.

وجاء حكم المحكمة بالبراءة فى التهمة الأولى، وهي التعدي بالضرب وإيقاف شامل عن باقى التهم.

وجاءت جلسة الاستئناف، عقب قرار محكمة أول درجة بالحبس سنتين، والمراقبة الأمنية لمدة مماثلة، وذلك بناء على مذكرة تقدم بها المستشار جمال عبدالناصر، قاضي يسار بإحدى دوائر محكمة جنايات مطروح، إلى المجلس الأعلى للقضاء، تفيد بتعدي المحامين على موظفي المحكمة.

كانت جلسة جنح مستأنف، التى عقدت يوم 22 يناير الماضي، شهدت احتشاد عشرات المحامين من النقابات الفرعية فى المحافظات، والنقابة العامة للمحامين، وأسر المتهمين أمام محكمة مرسى مطروح، تضامنا مع المحامين المتهمين.

وخلال الجلسة دفع سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، ببطلان تحريك الدعوى الجنائية؛ لاتمامها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وفساد كل أدلة الثبوت، وفساد التحقيقات في الدعوى، وطالب ببراءة المتهمين.

وطالب عبدالحليم علام، نقيب محامين مصر، ببراءة المتهمين، بعد أن تقدم محامي المدعين بتوكيل خاص منهم للمحكمة تم تسجيله في الشهر العقاري، تضمن تعديل أقوالهم إلى مشددة كلامية بدلًا من التعدي بالضرب.

وأفاد محامي المدعين، بأن الواقعة مجرد مشادة كلامية، وأن المجني عليهم أقروا بالعدول عن أقوالهم، وأن المحامين لم يتعدوا عليهم، والواقعة تمت الساعة 8 مساءً أي بعد انتهاء وقت العمل الرسمي، ووقع على ذلك في محضر الجلسة، وبناء عليه طلبت هيئة الدفاع بالبراءة، وتم إخلاء سبيلهم وتأهيل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.