مقتل 23 شخصا على الأقل جراء حرائق غابات في تشيلي

قال مسؤولون إن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء اندلاع حرائق غابات مدمرة في تشيلي.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها يوم السبت، نقلا عن معلومات أولية، إنه لا يزال هناك 10 أشخاص آخرين على الأقل في عداد المفقودين في بلدية سانتا خوانا في منطقة بيو بيو، على بعد 500 كيلومتر جنوب سانتياجو.

وقال وكيل وزارة الداخلية مانويل مونزالفي مساء أمس السبت، إن حوالي ألف شخص أصيبوا.

وتضرر أو دُمر عدد كبير من المنازل بسبب الحرائق، مع نقل 1429 شخصا حاليا للإقامة في ملاجئ الطوارئ.

وقالت وزيرة الداخلية إن عدد الحرائق ارتفع من حوالي 200 حريق يوم الجمعة إلى أكثر من 250 حريق يوم السبت، وأن رجال الإطفاء والسكان كانوا يكافحون النيران.

وقالت توها إنه "في الأسبوع الماضي لهذه الأزمة، احترقت نفس المنطقة كما هو في كامل عام عادي".

وقالت إن "الأحوال الجوية جعلت من الصعب إخماد الحرائق. فهي تنتشر وتتفاقم حالة الطوارئ سوءًا، يجب علينا تغيير هذا الاتجاه".

ووفقا لوزارة الداخلية، ارتفع عدد الحرائق من حوالي 200 حريق يوم الجمعة الماضي إلى أكثر من 250 يوم أمس السبت.

ولا تزال أسباب اندلاع الحرائق غير معروفة. وعلى الرغم من انتهاء حالة التأهب لهيئة الأرصاد بشأن موجة الحر، لا تزال درجات الحرارة عند حوالي 40 درجة مئوية في بوبلي وبيو بيو وأروكانيا.

وقال مونزالفي إنه تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص للاشتباه في إشعال حرائق عمدا، وتابع: "بالطبع ستتم مقاضاتهم للتسبب في حريق يحمل سمات جريمة قتل محتملة حيث أن هناك 23 متوفيا".

وأشار الرئيس جابرييل بوريك، بالفعل إلى أن السكان لا يزالون يحرقون القمامة، حتى على الرغم من بلوغ درجات الحرارة في الأماكن المفتوحة 42 درجة مئوية.