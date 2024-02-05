إيران تضع الأساس لبناء مفاعل نووي رابع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت إيران اليوم الإثنين، إنها بدأت تشييد مفاعل رابع للأبحاث النووية في البلاد.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، عن مدير البرنامج النووي الإيراني محمد إسلامي قوله إنه تم اليوم الإثنين، وضع الأساس الخرساني لمفاعل بقدرة 10 ميجاوات في مدينة أصفهان الكبرى.

وتوجد مفاعلات أبحاث أخرى في إيران بالإضافة إلى أصفهان، في مدينة أراك الصناعية وبالقرب من العاصمة طهران.

وقبل أيام قليلة، تحدث إسلامي عن بناء أربع محطات للطاقة النووية في جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تولد المحطات التي سيتم بناؤها على الخليج في محافظة هرمزكان 5 آلاف ميجاوات من الكهرباء بمجرد اكتمال عملية البناء.

يذكر أن إيران لديها حاليا محطة واحدة عاملة للطاقة النووية في مدينة بوشهر الساحلية، والتي تم بناؤها في سبعينات القرن الماضي بمساعدة شركات ألمانية وتم إكمالها لاحقا بمساعدة روسية.