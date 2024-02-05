إياتا: زيمبابوي تسمح لشركات الطيران بإخراج العملات الأجنبية

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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، تسوية زيمبابوي ديون متراكمة بالدولار مستحقة لشركات طيران أجنبية، وأنها تعمل معه من أجل معالجة ديون قديمة بقيمة 69 مليون دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم الاتحاد قوله في رد على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، إن جميع مبيعات التذاكر في زيمبابوي يتم إدارتها بالدولار الأمريكي مباشرة، ولم تكن هناك تراكمات لأموال مجمدة.

وأضاف المتحدث بأن "شركات الطيران لا تواجه أي مشكلات في استرداد الأموال بالدولار الأمريكي فيما يتعلق بالمبيعات الحالية".

وقال المتحدث إنه يمكن بحث انضمام الناقل الوطني، شركة طيران زيمبابوي، لعضوية الاتحاد "في أي مرحلة" بمجرد تجديد تدقيق السلامة التشغيلية التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي الدولي.