انتقادات شديدة بعد ادعاء ممثلة هندية وفاتها من أجل حملة لزيادة الوعي بمرض السرطان

أثار إعلان عارضة الأزياء الهندية ونجمة تلفزيون الواقع بونام باندي وفاتها بهدف زيادة الوعي بمرض سرطان عنق الرحم، ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار تساؤلات بشأن أخلاقيات الحملات التي تتم على الإنترنت.

ويوم الجمعة، نشر حساب باندي على انستجرام رسالة تدعى وفاتها بسبب إصابتها بسرطان عنق الرحم وأثار النبأ الاهتمام سريعا، وقوبل بالتعازي من المعجبين وباهتمام وسائل الإعلام في جميع أنحاء البلاد.

وجذب هذه السلوك المتطرف إدانة واسعة النطاق لاحقا، حيث اعتبره الكثيرون بمثابة عدم احترام للمرضى المصابين فعلا بمرض السرطان وعائلاتهم.

وعلى الرغم من حالة الاستياء، دافعت باندي وفريق العلاقات العامة الخاص بها عن الحملة، وأشاروا إلى زيادة النقاش على الإنترنت بشأن سرطان عنق الرحم. وفي الهند، يعد سرطان عنق الرحم ثاني نوع من حيث الانتشار بين النساء، وفقا لمجلة "لانسيت" الطبية.

وتشكل نسبة الإصابات بهذا النوع من السرطان في الهند ربع عدد الحالات المسجلة على مستوى العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.