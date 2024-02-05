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أحالت السلطات التركية، اليوم الاثنين، تسعة أشخاص إلى المحكمة في إسطنبول، على خلفية الاشتباه ببيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي.

وأفادت وكالة «الأناضول»، بأن المشتبه بهم التسعة نقلوا إلى القصر العدلي بمنطقة تشاغليان بالمدينة.​​​​​​​

وعقب استجوابهم، أحال المدعي العام المشتبهين إلى محكمة صلح جزاء مع طلب حبس 7 منهم وإخلاء سبيل المشتبهين الآخرين شريطة وضعهما تحت الرقابة القضائية.

وصدر أمر من المحكمة، بحبس سبعة من المشتبه بهم رهن المحاكمة، والإفراج المشروط عن الآخرين.

والأسبوع الماضي، بناءً على تحقيقات النيابة العامة نفذ فرعا الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية متزامنة في ولايتي إسطنبول وإزمير، أفضت إلى توقيف 7 من المشتبه بهم، وتبين أن الشخصين الآخرين معتقلان سابقًا في إطار التحقيقات ذاتها.

وذكرت مصادر أمنية، أن جهاز الاستخبارات التركي علم بأن الموساد كان يتتبع أهدافه في تركيا من خلال محققين خاصين.

وقالت المصادر إن التحقيقات رصدت قيام الموساد بأنشطة مثل جمع معلومات عن السير الذاتية لأشخاص، والاستطلاع، والتوثيق بالصور والفيديو، والمراقبة، ووضع أجهزة تتبع ضد أهدافه من خلال محققين خاصين مرتبطين به.

وأكدت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول أن 9 أشخاص يشتبه بأنهم باعوا معلومات حصلوا عليها إلى الموساد بواسطة محققين خاصين.