معدل البطالة البريطاني أقل من التوقعات السابقة



أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في بريطانيا كان أقل من التوقعات السابقة في الثلاثة أشهر التي انتهت في نوفمبر 2023.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن التغييرات التي جرى إدخالها على الطريقة الذي يجمع بها البيانات بشأن القوة العاملة البريطانية أدت إلى مراجعة معدل البطالة نزولا إلى 3.9% في الربع المذكور، من تقدير سابق نسبته 4.2%.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بأن مكتب الإحصاء راجع معدل الخمول صعودا إلى 21.9% في الثلاثة أشهر التي انتهت في نوفمبر، من 20.8% التي سجلت سابقا.

وتأتي التغييرات عقب إصلاح شامل لمسح القوة العاملة الذي يجريه مكتب الإحصاء الوطني عقب استجابات منخفضة كانت تعني أن البيانات كانت غير موثوقة للغاية.

وتُقدر البيانات الرسمية معدلات التوظيف والبطالة منذ يوليو 2023، مستندة إلى البيانات السابقة باستخدام سجلات ضريبية حكومية منفصلة وبيانات بشأن المطالبات بإعانة البطالة.

وباستخدام تلك التقديرات، ظل معدل البطالة ثابتا عند 4.2% منذ الثلاثة أشهر التي انتهت في يونيو 2023.

كما أدى تعديل البيانات السابقة إلى مراجعة مكتب الإحصاء الوطني معدل البطالة نزولا إلى 4% في الثلاثة أشهر التي انتهت في أكتوبر و4.1% في الثلاثة أشهر التي انتهت في سبتمبر من 4.2% في كل ربع.