المحاكم الألمانية تواجه شكاوى قانونية متصاعدة ضد خطوط الطيران

أفادت رابطة القضاة الألمان، بأن المحاكم الألمانية تلقت أكثر من 125 ألف شكوى من ركاب ضد شركات طيران العام الماضي.



وقالت الرابطة إن عدد القضايا عبر البلاد ارتفع بواقع 80% مقارنة بالعام السابق عليه. وأشارت إلى مسح أجرته مجلة دويتشه ريتشر تسايتونج وهي المجلة المعنية بالأخبار القضائية والقانونية .



وتطالب أغلب الشكاوى بتعويض عن إلغاء الرحلات أو تأجيلها.



وبحسب البيانات، جرى تحريك أكبر عدد من القضايا الذي بلغ أقل بقليل من 37 ألفا و300 في محكمة كولونيا الابتدائية. وكان هذا ضعف تقريبا العدد الذي سُجل في العام السابق عليه.



ويليها فرانكفورت بتلقي 15 ألف قضية بارتفاع بواقع أكثر من 11300 قضية عن العام السابق عليه. ويأتي في المرتبة الثالثة محكمة كونيجس فوسترهاوزن المسئولة عن مطار برلين براندنبورج، باستقبال أقل من 14 ألف قضية. وهذا هو ضعف الرقم لعام 2022.



وترى رابطة القضاة أن ظهور البوابات الإلكترونية التي تسمح للركاب بالتأكيد على مطالبهم بسرعة وبسهولة هو السبب الرئيسي لنمو عدد الشكاوى في المحاكم.