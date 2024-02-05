 زيلينسكي: 26% من أوكرانيا مازالت تحت السيطرة الروسية - بوابة الشروق
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زيلينسكي: 26% من أوكرانيا مازالت تحت السيطرة الروسية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 3:43 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 3:43 م

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أن 26% من أراضي بلاده مازالت تحت السيطرة الروسية.

وقال زيلنسكي في بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إن "حوالي 26% من البلاد لا تزال محتلة، لكن في الوقت نفسه، لم يعد الجيش الروسي قادرًا على تحقيق تقدم قوي لأن الأوكرانيين أوقفوه، كما أن 50% من الأراضي التي تم احتلالها في 24 فبراير 2022، أصبحت محررة".

وتابع قائلا: "أوكرانيا مختلفة الآن ،أنها أقرب إلى أوروبا ، لقد تم اتخاذ العديد من القرارات المناسبة والكثير من العمل الدبلوماسي الذي أدى إلى نتيجة مناسبة. اليوم، لدى أوكرانيا جيش أكثر قوة ومعدات وذخيرة غربية".

واستطرد قائلا: "البعض يساعدهم (روسيا) على التهرب من العقوبات. ولا يزال البعض لا يصدق أن بوتين، وتحديدًا بوتين وحاشيته، يريدون ببساطة قتلنا جميعًا".


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