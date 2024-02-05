إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول إيران بداية من اليوم

دخل قرار إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول إلى إيران، اليوم الاثنين، حيز التنفيذ ضمن 33 دولة شملها القرار.

يأتي إلغاء التأشيرة من جانب واحد فقط، وبموجب القرار ينطبق إعفاء التأشيرة على السياح القادمين جوا، وليس عبر المعابر الحدودية البرية، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين .

وبدءا من اليوم سيتمكن السياح من 28 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، من زيارة إيران دون الحاجة للحصول على تأشيرة، بحسب السلطات الإيرانية.

وأوضح عزة الله ضرغامي، وزير التراث والسياحة الإيراني، أن إيران ألغت تأشيرة الدخول لمواطني دول عدة من جانب واحد، بما في ذلك السعودية، والهند، وروسيا، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، ولبنان، واليابان، وتونس، والبرازيل، وغيرها، بحسب الصحف الإيرانية.