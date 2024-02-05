التعاون الإسلامي تجدد التزامها للوصول لحلٍ سلمي وعادل لقضية كشمير

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن المنظمة ظلت تدعو على الدوام الى إيجاد تسوية سلمية ودائمة لقضية كشمير ، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، داعياً الى التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد على حق تقرير المصير لشعب كشمير.

جاء ذلك في تصريح له خلال زيارته اليوم الاثنين، معرض الصور التي تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جامو وكشمير التي تحتلها الهند، والمقام بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة غرب السعودية؛ وتنظمها البعثة الدائمة لباكستان لدي المنظمة بمناسبة "يوم التضامن مع كشمير".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، عن أمين عام المنظمة قوله " إن مجلس وزراء خارجية المنظمة ، خلال دورته التاسعة والأربعين التي عقدت العام الماضي في موريتانيا، قد دعا الهند إلى إلغاء كل الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها منذ يوم 5 أغسطس 2019، ووقف الانتهاكات الجسيمة والممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير المحتلة، والسماح لمؤسسات الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولية والمراقبين المستقلين بزيارة جامو وكشمير المحتلة دون عوائق".

وأوضح طه أن مبعوثه الخاص إلى جامو وكشمير، السفير يوسف الضبيعي، قد قام بزيارة لإقليم أزاد جامو وكشمير، مؤكداً التزام المنظمة التام بمواصلة العمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة للوصول الى حل سلمي وعادل يضمن احترام حقوق وتطلعات الشعب الكشميري الشرعية.

يذكر أن كشمير مقسمة بين باكستان والهند منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947. وتتنازع الدولتان بشأن السيادة على كامل المنطقة وخاضتا حربين في هذا السياق.

وتنشر الهند نحو 500 ألف جندي في القسم الذي تسيطر عليه من كشمير، حيث تقاتل مجموعات مسلحة من أجل الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان.

وفي عام 2019، ألغت الحكومة الاتحادية الهندية الوضع الدستوري الخاص للشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وإعادت هيكلة الحكم في الولاية، الأمر الذي قوبل باستنكار شديد من جانب باكستان.

وتتهم نيودلهي باكستان بتغذية التمرد، الذي أسفر عن مقتل عشرات آلاف المدنيين، وهو ما تنفيه إسلام أباد مؤكدة أن كل ما تقدمه هو الدعم الدبلوماسي لحق الكشمير.